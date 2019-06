Juventus, Pogba più vicino: lo United ha scelto l'erede

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA - Il sogno dei tifosi della Juventus di riportare a Torino il centrocampista francese Paul Pogba prende corpo ogni giorno di più.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riportato dal tabloid britannico 'The Indipendent', infatti, ilavrebbe individuato il suo sostituto in Youri, mediano belga classe 1997 che ha giocato l'ultima stagione in Premier League in prestito al, ma il cui cartellino appartiene al. Resta per la Juve lo scoglio della richiesta economica dei 'Red Devils' per il cartellino di Pogba, ma l'agente di quest'ultimo Minoè già al lavoro per fare da intermediario e provare a convincere lo United ad accettare una contropartita tecnica comeper abbattare i costi.