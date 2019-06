Cagliari, dalla Bundesliga l'erede di Barella

CALCIOMERCATO CAGLIARI BENTALEB - Il Cagliari non fa sconti per la sua stella Barella, ma sa che non potrà tenere il centrocampista sardo, destinato a fare il salto di qualità in estate, probabilmente per vestire la casacca nerazzurra dell'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma i dirigenti rossoblu non vogliono farsi trovare impreparati e sono già alla ricerca di un sostituto. Stando a quanto si legge sul portale 'Soccer Link', i sardi avrebbero messo gli occhi su Nabil Bentaleb, 24enne eclettico mediano algerino con passaporto francese che milita attualmente in Bundesliga. Reduce da una stagione negativa con lo Schalke 04, l'ex Tottenham è tra i giocatori in partenza da Gelsenkirchen.