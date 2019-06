MARIO FONTANELLA CHENNAIYIN DELHI DYNAMOS RASHID UDDIN - Dopo aver lasciato l'Italia nel 2015, Mario Fontanella si è fatto notare nel campionato maltese con le maglie del Floriana e del Valletta. Nell'ultima stagione, ha realizzato ben 23 gol in 37 presenze, prestazioni che non sono passate inosservate. Il 29enne attaccante di Napoli, con un fugace passato anche nelle giovanili del club campano, potrebbe trasferirsi in India.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

All'agente Rashid, che si sta occupando dell'operazione, sono arrivate due offerte decisamente importanti da società della: il, in passato allenato da Marco, e i, dove giocò Alessandro, si sono messi in contatto col procuratore per discutere di un eventuale trasferimento del calciatore. Le parti torneranno a parlarsi nel weekend per prendere una decisione, in un senso o nell'altro, con Fontanella pronto a portare in alto la bandiera italiana in India.