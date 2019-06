Udinese, fissato il prezzo di Rodriguez

CALCIOMERCATO UDINESE RODRIGUEZ - Sempre alla ricerca di giovani promesse in giro per il mondo, l'Udinese è pronta a mettere a segno un altro colpo in prospettiva.

Secondo il giornalista uruguaiano Nico Pirri, infatti, il club friulano sarebbe molto interessato a Brian, esterno offensivo classe 2000, reduce dalcon la Nazionale Celeste, che milita attualmente in patria con il. A preoccupare i bianconeri non è tanto la concorrenza delle squadre brasiliane, quanto la valutazione del cartellino dell'ala nativa di Tranqueras fissata a 10 milioni di euro.