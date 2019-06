Roma, non solo Florentino: sfida alla Juve per un altro gioiello del Benfica

ROMA GEDSON FERNANDES / Dopo una stagione fallimentare, la Roma vuole ripartire anche dai giovani per ridare entusiasmo ad una squadra che è appersa smarrita anche a causa delle tante cessioni fatte la scorsa estate. Il feeling tra il club e alcuni senatori (Dzeko, Kolarov e Manolas su tutti) non sembra più essere quello dell'anno scorso e la dirigenza sarà chiamata a fare diverse operazioni in uscita.

Tornando ai giovani, per rinforzare la propria linea mediana il club capitolino sta guardando anche in Portogallo, patria di Paulo, molto vicino alla panchina giallorossa.

In casa Benfica, in particolare, oltre a Florentino Luiz, sono stati presi appunti anche su Gedson Fernandes. Reduce da una stagione abbastanza soddisfacente (46 presenze complessive), il centrocampista 20enne ha un contratto fino al 30 giugno del 2023.

