DIRETTA GRECIA ITALIA - L'Italia fa visita alla Grecia in una gara valida per la terza giornata del gruppo J di qualificazione ai prossimi Europei. Da un lato la Nazionale di Mancini vuole centrare il terzo successo in altrettante partite per restare da sola al comando a punteggio pieno e mettere in discesa il cammino, mentre dall'altra gli ellenici di Anastasiadis vanno a caccia di un successo di prestigio che vorrebbe dire sorpasso in classifica sugli Azzurri.

FORMAZIONI UFFICIALI

GRECIA(3-5-2): Barkas; Manolas, Papastathopoulos, Siovas; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafydilis; Masouras, Kolovos. CT Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. CT Mancini

CLASSIFICA: Italia* 6, Finlandia 6, Grecia* 4, Bosnia 4, Armenia 3, Liechtenstein 0

*Una partita in meno

