CALCIOMERCATO SERIE A ICARDI DYBALA KOULIBALY / Si prevede infuocata l'estate del calciomercato di Serie A. Quando il campionato è terminato da meno di due settimane, i club hanno già iniziato a ufficializzare le prime decisioni relative ai loro progetti per la stagione ventura, tra cambi dirigenziali e di panchina. In divenire ci sono le scelte degli allenatori di società importanti, tra le quali Juventus, Milan e Roma, che lunedì dovrebbe abbracciare Fonseca, ma all'orizzonte sembrano altresì profilarsi alcune cessioni eccellenti, che tengono giustamente in apprensione le molteplici tifoserie: clicca qui per restare sempre aggiornato. Calciomercato.it fa il quadro sulle ultime notizie: da Icardi a Koulibaly, passando per Dybala, Donnarumma e Manolas, rischio super cessioni per Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma.

Juventus, cessioni illustri: le ultime da Dybala a Higuain

Partendo dai campioni in carica, oltre al dubbio sul nuovo allenatore, c'è da sciogliere quello relativo al destivo di svariati pezzi pregiati. Reduce da una stagione incolore tra Milan e Chelsea, Higuain tornerà alla base con un bivio: permanenza (più plausibile con l'approdo in panchina di Sarri) o partenza, con la Super League cinese tra le opzioni; non è da escludere, infine, che venga utilizzato come 'jolly' per i colpi in entrata (l'ultima pista porta a un suggestivo scambio con la Roma per arrivare a Zaniolo). Da valutare anche l'utilità di Cancelo e Mandzukic nel nuovo progetto: il portoghese piace molto al Manchester City, che potrebbe recapitare un'offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro, mentre per il croato ci sono tentazioni cinesi e tedesche. Altro fuoriclasse dal futuro incerto è Paulo Dybala: il clamoroso scambio con l'Inter per Icardi non è arenato, ma con l'eventuale arrivo di Sarri potrebbe essere rivalutato insieme a Douglas Costa.

Inter e Milan, da Icardi a Donnarumma: addii pesanti!

Proprio 'Maurito' sarà probabilmente la cessione più illustre dell'Inter, che cerca acquirenti pronti a soddisfare la richiesta di 70-80 milioni di euro. Oltre ai bianconeri e al Napoli, in Italia Icardi è stato accostato alla Roma, ma, come appreso da Calciomercato.it. le possibilità di un suo approdo in giallorosso ad oggi sono molto basse.

Napoli e Roma, rischio cessioni: da Manolas a Koulibaly

Insieme all'argentino, ancherischia di salutare: il ritorno nella Capitale è un'eventualità gradita, ma i nerazzurri, intenti a evitare minusvalenze, chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Fuori dalla prossima Champions League, il Milan è alle prese con un riassetto dirigenziale e tecnico. Per fare cassa, la società potrebbe aprire alla partenza di alcuni 'big': tra gli indiziati principali c'è Donnarumma , che ha una valutazione di 50-60 milioni e piace molto a insieme a lui potrebbe partire anche Kessie , per il quale i rossoneri chiedono almeno 40 milioni di euro. Da monitorare, infine, la situazione di, mentrepotrebbero rivelarsi importanti per le idee di, tecnico vicino ai rossoneri.

Anch'essa alle prese con un riassetto tecnico-dirigenziale, la Roma vaglia l'addio di alcuni campioni. Prosegue la trattativa per la cessione di Dzeko all'Inter: forti dell'intesa raggiunta col bosniaco su base triennale (2+1), i nerazzurri trattano sulle contropartite tecniche da inserire nell'affare (Pinamonti e Radu i nomi caldi). Tante, inoltre, le opzioni valutate da Manolas, altro talento in uscita: se Inter e Atletico Madrid sembrano in questo momento lontane, il Manchester United, alla ricerca di un difensore, sarebbe pronto a presentargli un’offerta importante; in Italia resta viva anche la pista che porta alla Juve, pronta a riorganizzare il reparto arretrato. I bianconeri seguono altresì Zaniolo, che, insieme alla società, ha la priorità di continuare l'esperienza giallorossa, nonostante, ad oggi, non sia stato fissato ancora un appuntamento per discutere in maniera approfondita dell'eventuale nuovo accordo. Infine, negli ultimi giorni il Napoli è stato scosso dalle indiscrezioni che vedono la Juventus molto attiva per Koulibaly: Paratici avrebbe avviato i contatti con l'entourage del giocatore, valutato oltre i 100 milioni di euro e seguito anche da Real Madrid, Manchester United e PSG. Proprio i francesi potrebbero fare un rilancio per Allan, già cercato invano lo scorso gennaio. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, concludendo, sembra tornato il sereno per Insigne, che di recente ha ribadito il suo amore per i colori azzurri.

