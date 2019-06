MONDIALE DONNE ITALIA / Scatta oggi con la gara inaugurale tra la Francia padrona di casa e la Corea del Sud il Mondiale femminile di calcio. Manifestazione a cui prenderà parte anche l'Italia, che torna a disputare la Coppa del Mondo a livello donne dopo vent'anni dall'ultima partecipazione.

Il torneo è suddiviso in sei gironi da quattro squadre, con le prime due classificate e le quattro migliori terze che accedono alla fase ad eliminazione diretta.

La Nazionale azzurra allenata da Milena Bertolini è inserita nel Gruppo C ed esordirà domenica 9 giugno alle 13 incrociando a Valenciennes l'Australia, una delle compagni favorite della manifestazione. L'Italia affronterà poi venerdì 14 giugno a Reims (ore 18) la Giamaica, mentre l'ultimo impegno del raggruppamento sarà contro il Brasile martedì 18 giugno nuovamente a Valenciennes (ore 21). 'Sky Sport' trasmetterà per gli abbonati tutte le gare del Mondiale, mentre 'Rai Sport' ha acquisito i diritti in chiaro per 15 partite, comprese tutte quelle che vedranno impegnate le Azzurre.

CALENDARIO ITALIA

9 giugno, ore 13: Italia-Australia (Sky Sport e Rai Sport)

14 giugno, ore 18: Italia-Giamaica (Sky Sport e Rai Sport)

18 giugno, ore 21: Italia-Brasile (Sky Sport e Rai Sport)

