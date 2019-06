Roma, Ranieri attacca: "Se lasceranno fare a Totti..."

ROMA RANIERI TOTTI / Insignito a Cava De' Tirreni con il premio "Piero Santin", Claudio Ranieri, ai microfoni del 'Corriere dello Sport', ha raccontato gli ultimi mesi vissuti sulla panchina della Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Ho vissuto in un sogno per tre mesi, mi è stata concessa l'opportunità di allenare la mia squadra del cuore, non so se mi spiego - ha dichiarato - Mi auguro che il prossimo anno la Roma possa lottare per il quarto posto. Il futuro della Roma è Francesco, se gli lasceranno fare ciò che vuole e ciò in cui crede. Ha inciso nella scelta di prendere me e mi è stato vicino, qualcuno voleva Paulo...Le radici della Roma? Sanno tutti dove sono e lo sanno anche i tifosi".