Inter, anche il Napoli su Icardi: le ultime

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI / Il destino di Icardi all'Inter sembra segnato, Conte farà a meno di lui. Per l'attaccante argentino si cercherà dunque una sistemazione. Calciomercato.it ha segnalato l'interesse della Roma per Icardi, ma non è l'unica squadra in Serie A a pensarci.

Come noto, allanon dispiacerebbe e la meta bianconera, altrettanto, sarebbe piuttosto gradita al giocatore. Ma c'è anche il ritorno di fiamma da parte del. Nessuna richiesta ufficiale, come scrive il 'Corriere dello Sport', ma gli azzurri di sicuro si sono informati. Trattativa che potrebbe avere luogo, stando alle possibili richieste nerazzurre, sulla base di uno scambio, ma tutti i potenziali papabili -- sono ritenuti incedibili dagli azzurri. Non è detto comunque che non si possa trattare su altri presupposti.