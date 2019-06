CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SAMPDORIA / L'intesa tra il Milan e Marco Giampaolo c'è già, adesso manca il via libera da parte della Sampdoria per il tecnico.

Accordo che andrà soltanto formalizzato, secondo la 'Gazzetta dello Sport' in questi giorni i rappresentanti dell'allenatore incontreranno il dsper sciogliere il vincolo contrattuale di un altro anno con il club blucerchiato. Il che dovrebbe avvenire a inizio settimana, anche se la Samp potrebbe aspettare un'offerta ufficiale da parte del Milan. In quel caso diventerebbe decisivo l'incontro, previsto per il 17 giugno, tra Giampaolo, di ritorno dalle vacanze in Croazia, e il presidente doriano. Il tutto però non mette in discussione la buona riuscita dell'operazione in ottica rossonera.