JUVENTUS MOMBLANO GUARDIOLA / Cresce l'attesa alla Juventus sulla scelta inerente al prossimo allenatore. Maurizio Sarri ad oggi resta il favorito per la successione di Allegri, con la dirigenza della Continassa che aspetterebbe il via libera definitivo da parte del Chelsea e di Abramovich. La chiusura potrebbe però slittare alla prossima settimana, con la candidatura di Pep Guardiola che non sarebbe ancora tramontata negli ambienti bianconeri.

Sulla telenovela in merito all'erede di Allegri arrivano nuovi aggiornamenti da Luca Momblano, giornalista vicino alle tematiche juventine: "Secondo quelle che sono le mie percentuali, Guardiola ha il 90% di possibilità di arrivare alla Juve. Da quello che ho dedotto, la Juventus ha tutte le garanzie affinché sia Guardiola il prossimo allenatore. Sarri è la seconda o terza scelta", ha sottolineato Momblano a 'Top Calcio 24'.

