Chelsea e Manchester City, UFFICIALE il ricorso al Tas

CHELSEA MANCHESTER CITY TAS FIFA UEFA / Questa mattina sono stati resi ufficiali, da parte del TAS di Losanna, i ricorsi presentati dal Chelsea e dal Manchester City rispettivamente contro la Fifa e la Uefa.

Il Chelsea è stato sanzionato per violazioni nel tesseramento di giocatori con il blocco del mercato in entrata per due sessioni, mentre il Manchester City è sotto indagine per violazioni del Fair Play Finanziario. Al momento non sono state comunicate le date del procedimento arbitrale in merito, in entrambi i casi.