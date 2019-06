Juventus, conto alla rovescia per Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA / La Juventus e Sarri si avvicinano sempre di più. L'intesa tra i bianconeri e il tecnico toscano c'è da tempo, sulla base, probabilmente, di un triennale da 6 milioni di euro a stagione. Per completare il puzzle manca soltanto il via libera da parte del Chelsea e, nello specifico, di Roman Abramovich.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un via libera che come riporta la 'Gazzetta dello Sport' potrebbe arrivare anche oggi o comunque entro lunedì. I londinesi attendono di avere in mano il nuovo allenatore:più di. Per quanto concerne la questione dell'indennizzo al Chelsea, la Juve non intende versare i sei milioni di euro richiesti. Si risolverà con qualche trattativa laterale utile a entrambi i club (?).