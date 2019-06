MILAN FOFANA KRUNIK KESSIE / In attesa di definire i quadri dirigenziali e l'arrivo di Giampaolo in panchina, il Milan si muove sul mercato alla ricerca dei giusti tasselli per il nuovo allenatore. Con la poltrona di Ds ancora vacante, è il futuro Dt Paolo Maldini a lavorare sulle prossime mosse del 'Diavolo' in questa fase iniziale della campagna trasferimenti.

In uscita resta sempre caldo il nome di Kessie, che potrebbe fruttare circa 40 milioni di euro in entrata al Milan. La cessione dell'ex Atalanta frutterebbe una corposa plusvalenza, con il centrocampista che piace soprattutto in Premier League. Con la somma ricavata eventualmente da un suo addio, il Milan avrebbe già individuato due potenziali sostituti come scrive 'Tuttosport'. Si tratta di Fofana e Krunic: il mediano dell'Udinese anche in passato era stato accostato ai rossoneri, mentre il bosniaco piace per la sua duttilità e in quel di Empoli fu allenato nella stagione 2015/16 dallo stesso Giampaolo.

