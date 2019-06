CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC LAZIO SPINAZZOLA / La Juventus prova a stringere i tempi per Milinkovic-Savic. Trattativa in corso per il centrocampista serbo, come riferisce il 'Corriere dello Sport'. Ne stanno parlando a Malta, luogo dell'assemblea Eca in corso, il presidente bianconero Agnelli e quello della Lazio Lotito.

Il quale intende a questo punto monetizzare e di fronte all'offerta giusta lascerà andare il giocatore. Si può chiudere per circacash, o con l'inserimento di contropartite. Una prima offerta di, da 60 milioni, era stata respinta. Con l'aggiunta di, che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Lulic per i biancocelesti, l'affare potrebbe andare in porto.