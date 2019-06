BARCELLONA BUFFON / E' durata una sola stagione l'avventura di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Mercoledì il club campione di Francia ha annunciato la separazione dal portiere classe '78, che sembra comunque intenzionato a continuare con il calcio giocato.

Per l'ex capitano dellae della Nazionale si era ipotizzato un possibile sbarco in Premier League, senza tralasciar alcune piste italiane con Francesco Totti che avrebbe provato l'affondo per portarlo alla

L'estero sembra però lo scenario più plausibile per Buffon, che nelle ultime ore ha recevuto diverse proposte. La più prestigiosa riguarda il Barcellona - come riporta 'Sky Sport' - a cui si aggiungerebbero anche Fenerbahce e i brasiliani del Fluminense. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili Clicca Qui. L'esperto portiere si prenderà qualche giorno per decidere la sua prossima avventura.

