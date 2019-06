INTER ICARDI NAINGGOLAN PEPE / Antonio Conte lavora alacremente insieme a Marotta ed Ausilio per un'Inter in grado di dare battaglia e contrastare lo strapotere della Juventus in Italia. I nerazzurri hanno in mano Barella e si avvicinano a Dzeko, ma devono risolvere anche la grana Icardi che negli ultimi giorni è finito anche in orbita Roma.

L'Ad Marotta, malgrado le resistenze di Wanda Nara, potrebbe accelerare per la cessione del centravanti argentino per fare plusvalenza entro il 30 giugno, con Conte che avrebbe dato il via libera per l'addio dell'ex capitano. Per rinforzare l'attacco, oltre a Dzeko e Lukaku, fari puntati sul baby Pépé, rivelazione con la maglia del Lille. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' ci vorrebbero però 70 milioni di euro per il casse '95, sui cui ci sarebbe anche la concorrenza di Liverpool e Manchester United.

Ma non solo Icardi. Anche Nainggolan sarebbe in bilico, con l'Inter che avrebbe comunicato al procuratore del belga la possibilità di una cessione perché non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore. Al centrocampista - scrive 'La Repubblica' - piacerebbe un ritorno alla Roma, con l'Inter che per evitare minusvalenze deve venderlo per almeno 29 milioni di euro.

