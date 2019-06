JUVENTUS CANCELO SEMEDO BENATIA / Non è ancora arrivata la fumata bianca in casa Juventus per la successione di Allegri. Ogni momento potrebbe essere buono però per il via libera dal Chelsea per Maurizio Sarri, anche se non sarebbe del tutto tramontata l'ipotesi Guardiola. Ma anche il mercato in entrata e in uscita tiene banco alla Continassa, con il capo area sport Paratici attivissimo per costruire la squadra per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili Clicca Qui.

In uscita ci sarebbe dopo una sola stagione Joao Cancelo, con il Manchester City pronto a recapitare un'offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro per l'ex Inter e Valencia.

Occhio anche ad un possibile blitz dello United, per un derby tutto inglese per il laterale del Portogallo. E per sostituirlo - scrive 'Tuttosport' - la 'Vecchia Signora' penserebbe al connazionale, che avrebbe chiesto di lasciare il Barcellona per trovare più spazio. Resterebbero in piedi anche le alternative Trippier e Piccini, mentre Danilo non scalda la dirigenza bianconera.

In bilico per una possibile partenza da Torino anche Mandzukic e Cuadrado, mentre Matuidi confiderebbe nel rinnovo anche se non ha escluso un eventuale cambio di maglia. 'La Stampa' riporta inoltre della possibilità di un ritorno in difesa di Medhi Benatia, che lo scorso gennaio lasciò la Juve per accasarsi all'Al-Duhail dopo le frizioni con Allegri.

