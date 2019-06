MILAN ABATE LECCE/ Ignazio Abate, terzino destro, ha salutato il Milan dopo gran parte della carriera trascorsa con la maglia rossonera.

L'ex giocatore anche del Torino, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe entrato nel mirino del Lecce di Fabio, a caccia della salvezza nel prossimo campionato di Serie A.

Abate, al quale non è stato rinnovato il contratto con il Milan ed è in scadenza il 30 giugno, è un classe 1986 e, nella stagione appena trascorsa, è sceso in campo per 19 volte in campionato.

