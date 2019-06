INTER LAZARO HERTHA BERLINO/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Valentino Lazaro, esterno tuttofare dell'Hertha Berlino, sarebbe entrato nel mirino dell'Inter per l'imminente sessione di calciomercato.

Dopo l'offerta per Rebic quindi , i nerazzurri starebbero puntando forte anche sul giocatore austriaco originario di Graz. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Lazaro in questa stagione ha collezionato 31 presenze in BundesLiga mettendo a segno 3 reti e fornendo ben 7 assist ai suoi compagni di squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il classe 1996 sarebbe potenzialmente una pedina decisamente duttile per il gioco di Antonio Conte.

