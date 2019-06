CALCIOMERCATO ROMA FLORENTINO BENFICA / Grandi manovre al via in casa Roma, dove si avvicina l'arrivo di Fonseca in panchina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I giallorossi, stando alle indiscrezioni riportate da 'Sky Sport', sono pronti anche a mettere a segno il primo acquisto. Si parla dell'arrivo didal. Si tratta di un centrocampista giovane (compirà 20 anni ad agosto), ma molto promettente. Trattativa pronta a decollare.