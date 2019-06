Roma, futuro di Defrel in bilico: ci riprova l'Atalanta

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL ATALANTA GASPERINI SAMPDORIA / Rebus sul futuro di Gregoire Defrel. L'attaccante francese ha disputato la stagione in prestito alla Sampdoria, da capire se sarà riscattato dai genovesi o tornerà alla Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il suo futuro interessa molto all', con Gian Pieroche, come riportato da 'Sky Sport', è tornato a pensare a lui per rinforzare l'attacco nerazzurro in vista della prossima. La situazione contrattuale del giocatore sarà determinante, per capire, dal punto di vista dell'Atalanta, con chi trattare per un'eventuale cessione.