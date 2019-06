NATIONS LEAGUE OLANDA INGHILTERRA / L'Olanda è la seconda finalista di Nations League, piegando dopo i tempi supplementari l'Inghilterra per 3-1 in semifinale. Gara avvincente, con l'Olanda che parte meglio proponendo più gioco ma faticando a pungere, l'Inghilterra prova a colpire in ripartenza. De Ligt però commette una leggerezza perdendo palla e travolgendo Sterling in area, per il rigore trasformato da Rashford (33').

A inizio ripresa,si divora il 2-0, poi risale di tono l'Olanda, che prima va vicina al pari conquindi lo trova con un gran colpo di testa di De Ligt (73'). Finale rovente:ha la palla per completare subito la rimonta,segna il nuovo vantaggio inglese cancellato dalper fuorigioco millimetrico. In pieno recupero, poi, Depay spara alle stelle da ottima posizione. Sfida ai supplementari, dovereplica la sciocchezza di De Ligt:si salva su Depay, ma sulla ribattutapropizia l'autorete di(97'). Completa il suicidio inglese, che regala nuovamente palla ai due attaccanti olandesi con Promes a insaccare il 3-1 (114'). Domenica, Orange in finale contro ilpadrone di casa.