Juventus, ecco la richiesta per Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO MILINKOVIC-SAVIC LOTITO / La Juventus spinge forte per Milinkovic-Savic, uno degli obiettivi principali di calciomercato a centrocampo. I bianconeri cercano l'intesa con il giocatore serbo, ma dovranno anche convincere la Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La società biancoceleste non chiude, in ogni caso, a una partenza del suo gioiello, con il presidenteche, come riferisce 'Sky Sport 24', non avrebbe garantito al tecnico Simonela sua permanenza. La richiesta del club capitolino, in ogni caso, resta piuttosto elevata: servonodi euro per far sì che l'affare con i campioni d'Italia vada in porto.