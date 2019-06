JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY/ Pep Guardiola è un obiettivo della Juventus per la panchina della prossima stagione. Il club bianconero, ancora a caccia della vittoria in Champions League, potrebbe puntare sullo spagnolo per centrare l'obiettivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista interessato alle vicende della Juventus, Luca'Top Calcio 24', l'addio di Guardiola al City sembrerebbe sempre più imminente: "Il manager dei Citizens ha chiesto ufficialmente al club di andarsene, al di là della decisione dell'Uefa, e sembra non ci sia stata resistenza da parte del club di Premier League". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Guardiola, nella sua carriera da tecnico, ha vinto due Champions League, nel 2009 e nel 2011, entrambe con il Barcellona.

