BARCELLONA VERMAELEN OLYMPIACOS/ Stando a quanto riportato da 'As', Thomas Vermaelen, ex giocatore di Arsenal e Roma, sarebbe destinato a lasciare il Barcellona nell'imminente sessione di calciomercato.

Il giocatore belga sarebbe infatti fuori dai piani di Ernesto, tecnico dei catalani. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estivi---> clicca qui!

Nel suo futuro sembrerebbe esserci l'Olympiacos. Il club biancorosso starebbe pensando al classe 1985 per rinforzare il reparto difensivo. In questa stagione, Vermaelen è sceso in campo 9 volte in Liga e 2 in Champions League.

