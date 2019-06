NAPOLI ALMENDRA INTER BOCA JUNIORS/ Agustìn Almendra è un obiettivo di calciomercato di Napoli ed Inter.

In particolare i primi, stando a quanto riportato da Olè, avrebbero rilanciato per il centrocampista del Boca Juniors, entrato nel mirino anche di Javier, vicepresidente della Beneamata. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estiva---> clicca qui!

I pochi minuti in campo nel Mondiale U20 potrebbero infatti abbassare il prezzo del giocatore argentino. Almendra è un classe 2000 e nel massimo campionato albiceleste è sceso in campo 15 volte, mettendo a segno una rete e fornendo un assist.

