INTER REBIC EINTRACHT FRANCOFORTE/ L'Inter potrebbe continuare a puntar forte sui giocatori croati. Stando infatti a quanto riportato dalla 'Bild', giornale tedesco, il club nerazzurro avrebbe presentato un'offerta ad Ante Rebic, giocatore dell'Eintracht Francoforte, pari a 4 milioni di euro all'anno.

Il vicecampione del Mondo con la nazionale balcanica ha già giocato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Verona, ma è in BundesLiga, con la squadra tedesca che ha eliminato l'Inter in questa stagione di Europa League, che si è messo in mostra maggiormente. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nel caso Rebic accettasse la proposta nerazzurra, resterebbe comunque da definire l'accordo fra i due club. In questa stagione, l'esterno croato ha disputato 28 presenze in BundesLiga, mettendo a segno 9 reti e firmando 4 assist per i suoi compagni.

