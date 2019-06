CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID / L'addio di Gareth Bale al Real Madrid è ormai conclamato. Il gallese non rientra più nei piani dei 'Blancos' e verrà ceduto, con il benestare di Zinedine Zidane.

Tra le pretendenti all'ex, anche l', che però non lancerà l'assalto. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, l'ingaggio di Bale è troppo elevato per le casse del club nerazzurro. Si parla di circadi euro a stagione, una cifra che il club milanese non può permettersi.