CALCIOMERCATO TORINO BERENGUER SPAGNA / Il futuro di Alex Berenguer potrebbe essere lontano dal Torino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore, che ha fatto bene con la maglia Granata soprattutto nella seconda parte della stagione, piace in Spagna. Sull'attaccante - si legge su 'MundoDeportivo' - ci sarebbe l'. Per riportare Berenguer in Liga potrebbero bastare