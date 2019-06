AGNELLI JUVENTUS RIFORMA CHAMPIONS / L'ECA si è riunita oggi a Malta e sul tavolo dell'incontro c'è, ancora una volta, la contestatissima riforma della Champions League a partire dal 2024.

Il presidente della Juventus, che presieda anche l'associazione, ha difeso con il suo intervento la nuova 'Superchampions': "Questa riforma non riguarda in realtà i grandi club - riporta l'edizione online del 'Corriere dello Sport' - questa riforma riguarda l'Europa. Ciò che è stato davvero deludente finora è che il dibattito è stato guidato dai rappresentanti dei cinque grandi campionati: lo considero un protezionismo dei grandi campionati di fronte al resto del calcio europeo". Il numero uno del club bianconero ha così rincarato la dose: "Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'Eca, oggi è l'inizio del processo di consultazione. C'è molto da discutere e molto tempo da dedicare a questo. Voglio assicurarvi che insieme troveremo soluzioni nell'interesse del calcio europeo".