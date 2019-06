Napoli, Ceballos apre: "Un terzo anno così sarebbe orribile"

CALCIOMERCATO NAPOLI CEBALLOS REAL MADRID / Dani Ceballos è fuori dai piani di Zinedine Zidane e dovrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione di calciomercato.

Il talentuoso centrocampista spagnolo, classe 1996, è stato accostato al Napoli nei giorni scorsi e ha parlato del suo futuro ai microfoni della radio 'COPE': "Mi piace sentirmi importante in una squadra, ho ancora quattro anni di contratto col Real Madrid ma non so cosa accadrà. Ho una buona relazione con Zidane, è stato chiarissimo con me, sapevo che davanti a me c'erano Kroos, Modric, Kovacic...".

L'ex Betis ha aperto le porte alla partenza: "Il mio obiettivo è trionfare nel Madrid, ma un terzo anno come i precedenti due sarebbe orribile. A 23 anni bisogna giocare ed essere felici. Non mi pento di aver accettato i blancos, ma sono disposto anche a partire in prestito"

