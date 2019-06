PSG, contatti per Keylor... gratis! La risposta del Real Madrid

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO REAL MADRID KEYLOR NAVAS / Con l'addio di Gigi Buffon , ilè obbligato a tornare sul mercato per mettere a disposizione diun portiere d'esperienza: il prescelto sembrerebbe, ormai a un passo dall'addio aldove ha sofferto la concorrenza di(anche se la sua partenza non soddisfa una larga fetta di tifosi). Secondo quanto svelato oggi pomeriggio da 'Jugones', i parigini sarebbero disposti a pagare al costaricano il suo stipendio da, ma non a pagare per il suo cartellino, visto che il portiere si libererebbe a parametro zero a partire dall'anno prossimo. Florentino Perez, però, avrebbe seccamente rispedito al mittente la proposta: non cederà Keylor gratuitamente.