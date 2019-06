CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Non solo giovani di qualità ma anche giocatori d'esperienza. Il calciomercato del Milan non è ancora partito - in attesa di sistemare le ultime caselle legate alla società - ma le idee sembrano abbastanza chiare. Si guarda con attenzione anche a calciatori che possono dare una mano ai giovani che il Milan di Giampaolo (manca solo l'ufficialità, salvo clamorosi colpi di scena) avrà in rosa. Un profilo perfetto potrebbe essere quello di Thiago Silva.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il brasiliano, ancora legatissimo ai colori rossoneri, è stato più volte accostato al Milan ma questa estate potrebbe essere la volta buona. Se Leonardo dovesse riuscire a mettere a segno il colpo de Ligt , le possibilità di vedere Thiago Silva lontano dal Psg sarebbero certamente maggiori. Il rapporto 'fraterno' tra Leonardo efarebbe il resto... Thiago Silva sarebbe il rinforzo ideale in attesa del ritorno di Caldara.