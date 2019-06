ITALIA UNDER 21 CONVOCATI EUROPEO / La fase finale dell'Europeo Under 21 si disputerà in Italia per la prima volta e gli azzurri sono pronti a recitare un ruolo da protaognisti: il tecnico Luigi Di Biagio ha ufficializzato la lista di 23 calciatori che parteciperanno alla manifestazione continentale, nella quale non figura Davide Calabria che non ha recuperato dall'infortunio subito un mese fa in semifinale di Coppa Italia. Il gruppo si allenerà domani e sabato mattina a Formello, mentre il raduno europeo inizierà lunedì prossimo a Bologna, nel centro tecnico di Casteldebole.

In lista presenti anche i big Chiesa (che resta nel mirino di Juventus e Inter) , mentre, come ci si attendeva, non sarà a disposizione Donnarumma.

Ecco la lista:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui