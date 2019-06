INTER ICARDI ZANIOLO / Da ieri si parla di un possibile affare Inter-Roma allargato anche a Mauro Icardi che potrebbe finire così in giallorosso: ma quale sarebbe la contropartita ideale per i nerazzurri? Calciomercato.it lo ha chiesto attraverso un sondaggio sul proprio account ufficiale Twitter e la scelta è stata chiara: Nicolò Zaniolo ha strappato ben il 41% di preferenze, staccando anche Edin Dzeko, fermo al 33%.

Molto più indietro le altre possibili pedine di scambio: Alessandro Florenzi è stato votato dal 15% di chi ha risposto al nostro sondaggio, mentre per Pellegrini le preferenze si sono fermate all'11%. Sondaggio a parte, restano le difficoltà per far sì che Mauro Icardi approdi alla Roma , come raccontato dalla nostra redazione.