BUFFON FUTURO RITIRO / Ieri è arrivato l'annuncio: Gigi Buffon e il Paris Saint-Germain si sono separati dopo un anno. Per il portiere, 41 anni, questi sono giorni di riflessione: appena tornato su 'piazza' non sono mancate le offerte per l'ex numero uno di Parma e Juventus, che si è preso qualche giorno di tempo per valutare con attenzione la prossima tappa della sua carriera.

Buffon, ipotesi ritiro: idee chiare sulla carriera da dirigente

Durante l'annata ha preso in considerazione anche l'ipotesi ritiro, ma una decisione non è stata ancora presa. Vari i sondaggi arrivati da diversi club europei e non solo che ora saranno analizzati dal portiere e il suo entourage, con l'agente che ieri era a Parigi.

Nel caso Buffon dovesse decidere di abbracciare una nuova carriera da dirigente, le idee sono chiare: saranno presi in considerazione soltanto incarichi operativi e non ruoli di facciata. Continuare a volare da un palo all'altro o 'spogliarsi' dei guanti per intraprendere un nuovo percorso: per Buffon è il momento della scelta.

