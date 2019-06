SAMBENEDETESE MONTERO / Ritorno in Italia per Paolo Montero, come anticipato da Calciomercato.it: il tecnico uruguaiano, ex difensore della Juventus, è il nuovo allenatore della Sambenedettese.

"Paoloè il nuovo allenatore della Samb - si legge nel comunicato diramato dal club marchigiano - L'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio odierno al termine di un incontro con il patron Francoe il direttore sportivo, Pietro". Dopo le esperienze alla guida di, Boca Unidos,, per Montero il ritorno nel nostro Paese alla guida della squadra rossoblu. La presentazione alla stampa sarà programmata nei prossimi giorni.