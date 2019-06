Juventus, il futuro di Matuidi è chiaro

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI CONTRATTO SCADENZA 2020 RAIOLA SQUALIFICA - Blaise Matuidi non ha alcun dubbio: il suo futuro sarà ancora alla Juventus. "Sto davvero bene a Torino - ha detto in conferenza stampa dal ritiro della Francia - Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma io e la mia famiglia siamo felici in Italia".

Il contratto è in scadenza nel 2020, ma il suo agente Mino squalificato e non potrà trattare , eventualmente, un nuovo accordo: "Aspetto che risolva le sue cose, finora ha fatto sempre bene e non vedo motivi per cambiare. Non sono preoccupato, troveremo la soluzione migliore".