CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO - Nell'estate scorsa sembrava destinato a lasciare la Lazio. Ma, alla fine, Luis Alberto è rimasto, forte di un contratto fino al 2022.

Le voci su un possibile ritorno alsono sempre di moda, ma il centrocampista si vede ancora in biancoceleste: "Sono molto felice, che è la cosa più importante - le sue parole a 'ABC de Sevilla' - Nel calcio non si sa mai dove sarai domani, ma sono tranquillo. Non conosco i piani futuri del club, ma so che a mister(fresco di rinnovo contrattuale fino al 2021, ndr) piaccio molto come giocatore. Siamo affini. È un grande allenatore e siamo sempre in contatto, parla sempre bene di me. Mi sento stimato".