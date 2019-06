SERIE B VENEZIA SALERNITANA DAZN / Ultimo appuntamento con il campo per la Serie B: Venezia-Salernitana, playout di ritorno, è la gara che chiude la stagione del torneo cadetto. Dopo il 2-1 dell'Arechi i granata partono leggermente favoriti ma la squadra di Cosmi venderà cara la pelle per mantenersi stretta la categoria: uno spareggio nato tra mille polemiche per il caso Palermo e le vicende extra-campo.

Dalla cancellazione al campo nel giro di qualche settimana, con molti calciatori fuori causa e un verdetto finale che non è ancora stato scritto. Intanto parola al campo con il Penzo che si preannuncia pieno: appuntamento domenica 9 giugno alle ore 18.

Come tutto il campionato di Serie B, anche Venezia-Salernitana sarà visibile sulla nuova emittente streaming DAZN, per pc, smartphone, smart tv e tablet.

