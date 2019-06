CALCIOMERCATO ROMA SHAKHTAR FONSECA CLAUSOLA - Per celebrare il matrimonio tra Paulo Fonseca e la Roma, manca solo il sì dello Shakhtar Donetsk.

Come raccontato nei giorni scorsi, tra l'allenatore e il club giallorosso la strada è in discesa , mentre in un primo momento si pensava che gli ucraini potessero liberare gratuitiamente il tecnico portoghese, nonostante l'esistenza di una clausola rescissoria presente nel contratto che lo lega allo Shakhtar pari a 5 milioni di euro. Secondo 'Sky', il club avrebbe comunicato agli agenti dell'allenatore che non intenderebbe lasciarlo andare via a titolo gratuito, ma sarebbe disposto a concedere uno sconto di 2 milioni di euro. Si attendono nuovi aggiornamenti.