FIORENTINA TONI / Luca Toni commenta il cambio epocale alla Fiorentina con Commisso che ha prelevato la società dai Della Valle. Intervistato da 'sportnews.eu', l'ex attaccante ha affermato: "A livello d’ambiente si era rotto qualcosa, la situazione era insostenibile, quindigiusto che le strade si siano divise. La famiglia Della Valle prese la società in C2 e riuscì a portarla in Champions League.

Con la nuova proprietà spero torni l'entusiasmo che serve alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Gattuso in panchina? Penso che abbia fatto un ottimo lavoro al Milan, considerando la rosa a disposizione. Sarebbe un allenatore importante per la Fiorentina. Lo conosco personalmente ed è un’ottima persona. Montella ha salvato la squadra, ma non ha fatto molto bene". E sullae il suo futuro: su 'sportnews.eu' l'intervista integrale