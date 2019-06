FIORENTINA COMMISSO MONTELLA / Una nuova era per la Fiorentina: Rocco Commisso è il nuovo proprietario della società viola. Per lui, che ha prelevato il club dai Della Valle, c'è ora da costruire la 'sua' squadra: dall'organigramma societario a quello tecnico, passando poi per i calciatori, in primis Federico Chiesa.

Tra le varie decisioni che il neo patron dovrà prendere c'è quella relativa all'allenatore: Vincenzosarà confermato come da contratto o il nuovo corso partirà anche con un nuovo tecnico? Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui

Lo stesso Commisso in un'intervista a 'gazzetta.it' dice la sua sulla questione panchina: "Davvero, non ho ancora preso decisioni in merito. Sarà un periodo di transizione in cui verrò aiutato da persone esperte. Montella ha ancora due anni di contratto? Deve sapere che a me non piace licenziare i dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati e loro sono leali con me. Detto questo, il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno". Per la panchina viola si sono fatti anche i nomi di Gattuso e Spalletti.

