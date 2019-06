Juventus, nuovi contatti per Sensi: duello col Milan

CALCIOMERCATO JUVENTUS SENSI MILAN SASSUOLO - Stefano Sensi è un pallino del Milan da molto tempo e il direttore tecnico in pectore, Paolo Maldini, sarebbe pronto a regalare al suo nuovo allenatore, che dovrebbe essere Marco Giampaolo, il regista del Sassuolo. Ma, secondo 'goal.com', i rossoneri dovranno vedersela col ritorno di fiamma della Juventus.

Il direttore dell'area tecnica bianconera, Fabio, avrebbe riallacciato i contatti con l'agente del 23enne centrocampista, Giuseppe, per discutere del suo futuro. I rapporti di Juve e Milan col Sassuolo sono ottimi, ne sono testimonianza i molteplici affari conclusi (da quello più recente,, apassando per), ma il club dinon scende dalla valutazione del cartellino, che si aggira sui 25 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Sensi, ma quel che appare certo è che non sarà ancora in neroverde.