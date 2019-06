CALCIOMERCATO INTER ICARDI ROMA WANDA NARA DZEKO - Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. O meglio, la moglie-agente Wanda Nara ha ribadito più e più volte la volontà di restare all'Inter, forte di un contratto valido fino al 2021. Resta valida la pista che porta alla Juventus, come raccontato dalla nostra redazione in tempi non sospetti, ma nella serata di ieri è spuntata l'idea che porta alla Roma. Il nuovo allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, aspetta a braccia aperte Edin Dzeko e, nel corso dei colloqui con i giallorossi si è parlato anche del 26enne attaccante, che appare in uscita dal club di Suning dopo tutte le polemiche vissute nella stagione che si è appena conclusa e la fascia di capitano passata dal suo braccio a quello di Samir Handanovic.

Calciomercato Inter, la Roma su Icardi: la situazione

Nonostante le parti siano propense, eventualmente, a portare avanti il discorso, appena abbozzato, c'è da scontrarsi anche con le questioni che riguardano i costi, del cartellino e d'ingaggio, e la posizione del calciatore. CLICCANDO QUI potrai essere aggiornamento in tempo reale sulla trattativa.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale le possibilità di un approdo di Icardi alla Roma sono molto basse. L'Inter non scende dalla valutazione del cartellino del giocatore, fissata tra i 70 e gli 80 milioni di euro, e l'ingaggio del giocatore (che attualmente si aggira sui 5.5 milioni di euro) dovrebbe avvicinarsi ai 7/7.5 milioni a stagione in caso di trasferimento. Cifre davvero importanti per i giallorossi che non possono contare neanche sull'appeal della partecipazione alla prossima Champions League, con l'attaccante di Rosario che vorrebbe nuovamente giocare la massima competizione europea per club. Dunque, sono diversi gli ostacoli da superare per arrivare alla felice conclusione di questa trattativa. Ma nel calciomercato tutto può davvero succedere e le cose possono cambiare nel giro di pochissimo tempo. Vi terremo aggiornati anche su questa operazione.

