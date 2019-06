JUVENTUS INTER COMMISSO CHIESA / Ha appena acquistato la Fiorentina dai Della Valle ma per Rocco Commisso la nuova avventura inizia con un nome cerchiato in rosso: Federico Chiesa. Il talento viola è ambito da Inter e Juventus, con i bianconeri che potrebbero inserire Orsolini nella trattativa.

Ora che la questione societaria è risolta, il nuovo patron dovrà sistemare lo staff tecnico (dai dirigenti all'allenatore) e poi affronterà anche l'argomento mercato: cambierà qualcosa per Chiesa? Le parole di Commisso subito dopo il closing lasciano aperta qualsiasi ipotesi: "Per Chiesa, come già detto, farò il possibile per tenerlo a Firenze".

Lo stesso imprenditore americano ha chiesto l'appoggio dei tifosi: "Spero che mi possano accogliere bene e che mi vogliano bene, e io ricambierò. E' la mia prima esperienza qua quindi ho bisogno di un po' di tempo per imparare tanti aspetti. Ora partiamo per Firenze". Dove resterà anche Federico Chiesa?

