ITALIA CONFERENZA VERRATTI / Marco Verratti in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: il centrocamipsta del PSG affronta diversi argomenti. Dalla convivenza con Jorginho all'addio di Buffon al club parigino ufficializzato ieri. Calciomercato.it seguirà in diretta le parole dell'azzurro: "Io e Jorginho diamo il via all'azione, la mezzala si sistema più vicino agli attaccanti. Cambia un po'".

BUFFON - "Parlavamo molto prima che finisse la stagione, sapevo ci fosse questa possibilità. Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno lascia tanto a noi che abbiamo diviso lo spogliatoio con una persone così. Viverlo nello spogliatoio lo ricorderò tutta la vita. Dovesse venire qui in Nazionale a ricoprire un ruolo sarebbe un vantaggio per tutti: avere una persona così è qualcosa di raro e avercelo qui in Italia è qualcosa di bello. Dobbiamo tenercelo stretto. Forzatura continuare? Giocatori come Gigi devono decidere loro quando smettere e intraprendere un'altra esperienza. Ha fatto un'annata bellissima, anche se non giocava era importante nello spogliatoio: se sente che ha ancora qualcosa da dare, è importante in campo".

MANCINI - "E' sicuramente una grande scoperta: mi ha dato fiducia fin da subito, mi ha fatto sentire importante. Vede il calcio come me, sa che nel calcio moderno la tattica è importante, ma occorre anche mettere tutti i calciatori a proprio agio. Spero di continuare a ripagare la fiducia che lui mi ha dato".

MODULI - "I numeri contano ma quel che resta sono i risultati: serve fare gol. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, senza cambiare modo di giocare: non abbiamo incontrato le prime 5-6 Nazionali al mondo ma servivano gare così per aumentare la fiducia. Il mister ha fatto un esperimento e finora è riuscito ma possiamo migliorare ancora molto e tornare dove l'Italia merita di stare visto che abbiamo passato anni un po' brutti".

GRECIA - "Non sarà una partita facile: i greci giocano molto bene.

C'è grande passione, ci saranno molti tifosi: è uno stadio caldo. La Grecia è una delle nostre concorrenti per arrivvare primi in questo gruppo. Sarà un test importante e ci faremo trovare pronti: sono sicuro che faremo una grande gara".

UNDER 21 - "E' stata una delle esperienze più belle, eravamo un grande gruppo. La Nazionale di oggi parte con un po' più di vantaggio di noi, ci sono giocatori già pronti: spero che sia un grandissimo europeo e faccio un grande in bocca al lupo".

PORTIERI ITALIANI AL PSG - "Credo che i nostri portieri siano i migliori: Buffon ha dimostrato in venti anni che essere il miglior portiere in Europa, Donnarumma ha tutte le qualità per fare una grandissima carriera. E' un vanto avere questi portieri in Italia, nel nostro Paese c'è una grandissima scuola".

CHAMPIONS - "Ci sono sei-sette squadre che possano ambire alla vittoria. Il Liverpool non è stata una sorpresa, hanno speso tanti soldi per migliorare la squadra. Chi è arrivato in finale è perché se lo è meritato: il Tottenham ha eliminato il City, sono state partite emozionate. Il calcio di oggi è così. Il Psg siamo fra le prime 7-8 ma siamo una squadra giovane e quando arrivano gare più difficili non siamo abituati: dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Soprattutto quest'anno gli episodi ci hanno penalizzato, siamo usciti un po' immeritatamente. E' il calcio: bisogna migliorare".

PROPRIETA' STRANIERE - "Si può vedere in vari modi: credo sia solo un vantaggio perché il calcio di oggi è difficile. Se si riescono a trovare investitori stranieri, è un qualcosa in più".

NEYMAR - "E' diverso da quello che appare. Sta passando un momento difficile, si è anche infortunato e salterà la coppa America. Gli sono vicino, so che nel giorno d'oggi ci sono tante persone che sono invidiose e cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Ney è abituato a questo, da giovane è il punto di riferimento del Brasile: per lui non è facile ma lo vive in una maniera in cui nessuno di noi riuscirebbe".

