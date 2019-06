CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Secondo 'The Times' il Tottenham vuole 100 milioni di sterline, circa 113 milioni di euro per il cartellino di Eriksen. Il trequartista è il 'sogno' dell'Inter ma è anche da tempo nel mirino di Juventus e soprattutto Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ieri è uscito allo scoperto dichiarando di voler lasciare gli 'Spurs' per iniziare una nuova avventura: "Sento che sono ad un punto della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo – le parole del danese – Ho profondo rispetto per tutto quello che è stato col Tottenham e non avrò mai un ricordo negativo. Ma è anche vero che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo. Spero che ci sarà un chiarimento durante l’estate. Questo è il piano".